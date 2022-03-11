Полицейский начальник сбежал из Киева на Закарпатье, однако там его ждал неприятный сюрприз — видео 11 марта, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Полицейскому подарили букет искусственных цветов и огромный леденец (Фото:Скриншот видео @j_tuk_tuk_tuk/Twitter)

Начальник следственного отделения Святошинского райуправления Национальной полиции Киева сбежал на Закарпатье, бросив своих сослуживцев, защищающих столицу от российских войск.

В свою очередь коллеги подполковника отправили ему вдогонку «подарок», предупредив местные власти о его дезертирстве.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, в благодарность за «храбрость» полицейского начальника, решившего вдруг «защищать» от оккупантов граничащий с ЕС город Берегово, правоохранители передали ему открытку с пожеланиями, букет искусственных цветов и огромный леденец на палочке.

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