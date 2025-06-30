СБУ сообщила о подозрении оккупанту за расстрел трех украинских военнопленных в Волчанске

Подозреваемый Сергей Тужилов был стрелком-штурмовиком в составе 69 мотострелковой дивизии 6 армии страны-агрессора России (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 36-летнему российскому солдату Сергею Тужилову, который расстрелял украинского военнопленного в Волчанске Харьковской области в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 30 июня.

Тужилов был стрелком-штурмовиком в составе 69 мотострелковой дивизии 6 армии страны-агрессора России. Злоумышленник имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.

По данным следствия, во время штурма завода в Волчанске в июне 2024 года оккупант вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен.

В СБУ уточнили, что Тужилов лично выстрелил из табельного автомата в затылок связанного украинского воина. Также он выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял «периметр» во время расстрелов.

СБУ установила, что перед расстрелами россияне пытали военнопленных, привязав их к столбам.

Во время новых боестолкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.

Следователи СБУ сообщили российскому оккупанту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ( пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);

пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ( военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Тужилову сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

24 мая Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что зафиксировало более 150 случаев казней украинских военных, которые попадали в плен к российским оккупантам.