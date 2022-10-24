«Там сломали, там украли». Российский оккупант рассказал, как они занимались мародерством в одном из украинских сел — перехват ГУР

24 октября, 12:17
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал, как они занимались мародерством в одном из украинских сел, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Первый день — е*ать, тут половина разбежалась, когда эта ху*ня пошла надвигаться», — сказал оккупант.

Отвечая на вопрос собеседницы, куда они побежали, российский военный заявил, что «кто куда».

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https://www.youtube.com/watch?v=dD1cjcWCvbg

«Понажрались же, короче. Заехали в село Нетронутое, поняла? Магазин был, вся ху*ня, и тут заезжаем мы. Тут же стояла, короче, по типу наших, как нам обещали… ну функции выполняли. Поняла? Их же отвели и заехали мы, тут п*здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили, свет въ*бали и все. Начали теперь по селу пи*дячить. Люди а*уевшие говорят: «Уходите отсюда».

https://www.youtube.com/watch?v=FHra0WCLgt0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Мародерство Война России против Украины

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