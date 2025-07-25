«Для них есть только одно направление». Украинский военный объяснил, зачем россияне расстреливают и забивают до смерти своих раненых

25 июля, 17:01
В армии РФ расстреливают и забивают до смерти своих раненых (Фото: Минобороны РФ / Facebook)

В армии РФ расстреливают и забивают до смерти своих раненых (Фото: Минобороны РФ / Facebook)

Российские оккупанты расстреливают и забивают до смерти своих же раненых. Об этом свидетельствуют кадры, снятые с украинских разведывательных дронов, сообщает Bild.

На одном из таких видео, которое недавно появилось в сети, раненый россиянин лежит в окопе, все еще двигая руками и головой. К нему подходит другой солдат, быстро осматривает его, а затем разбивает ему череп.

Похожее видео было опубликовано в июне 2024 года, когда трое русских попали под удар дрона-камикадзе. Когда один из них был ранен и упал на землю, бегущий за ним солдат просто застрелил раненого в голову и продолжил двигаться.

BILD
Фото: BILD

Подобные кадры также появлялись в октябре 2024 и марте 2025 годов. На одном из видео российский солдат расстреливает, вероятно, легко раненого товарища, который медленно шел.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке считает, что причиной таких случаев является отсутствие эвакуационных служб в наступательных подразделениях ВС РФ. Как пояснил изданию украинский военный, служащий под Покровском, в условиях наступления российские солдаты не имеют возможности отступать.

«Для них есть только одно направление. Или они выполняют задание, или погибают. Если мы их раним, они выживают только в том случае, если смогут самостоятельно вернуться. Иначе они умирают от потери крови через несколько часов или дней в каком-нибудь подвале», — отметил военнослужащий.

BILD
Фото: BILD

По словам Репке, в таких ситуациях один из россиян может просто застрелить раненого.

15 июля Суспільне опубликовало расследование, в котором говорилось, что российские оккупанты из 272-го мотострелкового полка убили по меньшей мере семерых своих сослуживцев по приказу командира с позывным Киров.

Читайте также:
ГУР опубликовало перехват, на котором командир бригады РФ приказывает казнить своего же раненого бойца

В полученном журналистами документе оккупационных следственных органов говорится, что именно Киров отдавал приказы на убийство своих подчиненных. Он поручил сделать это младшему лейтенанту Павлу Гудочкину, а тот уже привлек других военных: Евгения Федотова (позывной Енот) и Геннадия Казакова (позывной Ермак).

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Расстрелы Война России против Украины Российская армия Российский солдат

