ГУР опубликовало перехват, на котором командир бригады РФ приказывает казнить своего же раненого бойца

Об этом свидетельствует радиоперехват, который получило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На записи можно услышать, как командир одного из подразделений 155-й бригады приказывает добить раненого бойца.

«Пристрелите его нах*й. В морской пехоте больных нет — есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет», — говорит командир.

В ГУР отметили, что убийство собственных бойцов является распространенной практикой «мотивации» среди командиров армии страны-агрессора.

В украинской разведке напомнили, что 155-я бригада известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Недавно ГУР зафиксировало очередное военное преступление этой бригады — приказ убить и обезглавить украинских военнопленных. Сейчас эта бригада ведет боевые действия на территории Сумской области.

14 июля Суспільне опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что российские оккупанты из 272-го мотострелкового полка убили по меньшей мере семерых своих сослуживцев по приказу командира с позывным Киров.