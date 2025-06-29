Новый антирекорд. Россияне выпустили по Украине 537 воздушных целей, удалось сбить 475

Работа ПВО в Киеве во время российской атаки, 23 июня (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на 29 июня российские оккупанты совершили массированный удар по Украине , выпустив более 500 воздушных целей. Удалось сбить 475 целей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Обновлено в 09:00. Воздушные силы уточнили, что из 537 целей удалось уничтожить 475.

Предыдущая самая массированная атака зафиксирована в ночь на 9 июня 2025 года — 499 целей РФ (20 ракет и 479 дронов).

Реклама

Сегодня россияне использовали такие средства воздушного нападения:

477 шахедов и беспилотников-имитаторов различных типов;

четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;

пять крылатых ракет Калибр;

три зенитные управляемые ракеты С-300;

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения россиян, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локально потеряно:

211 шахедов сбито огневыми средствами, 225 — локационно потеряно/подавлено РЭБ;

одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;

33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 — локально потеряна;

четыре крылатые ракеты Калибр сбиты.

Инфографика: Повітряні сили

К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения россиян.

В очередной раз продуктивно отработала авиация Воздушных сил, в частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки шахедов.

Также в Воздушных силах добавили, что во время отражения атаки на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения.

По данным военных, пилот применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

В ночь на 29 июня Россия массированно атаковала Украину десятками групп шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами, в частности Калибрами с моря и ракетами с самолетов Ту-95МС. В ряде городов прогремели взрывы, под ударом был и запад Украины.