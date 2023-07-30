Кассетными боеприпасами. Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области со Смерчей, есть пострадавшие 30 июля, 23:05 Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области с использованием кассетных боеприпасов из РСЗО Смерч в воскресенье, 30 июля. (Фото:офіс Генерального прокурора/Telegram)

Российские оккупанты совершили обстрел города Константиновка Донецкой области в воскресенье, 30 июля, с использованием кассетных боеприпасов для РСЗО Смерч.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса Генерального прокурора в Telegram.

«По данным следствия, 30 июля 2023 года около 19:20 оккупанты в очередной раз обстреляли город Константиновку. На этот раз армия страны-агрессора РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО Смерч», — заявляет пресс-служба ведомства.

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В офисе Генпрокурора добавили, что во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

«Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница», — резюмируется в сообщении пресс-службы ведомства.

24 июля российские оккупанты обстреляли Константиновку, в результате чего погибли три человека, среди них двое — дети, а шесть человек получили ранения.