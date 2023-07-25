Обстрел Константиновки. В больнице скончалась девочка 25 июля, 23:17 Последствия российского обстрела Константиновки, 24 июля (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В больнице скончалась девочка 2011 года рождения, которая получила ранения в результате российского обстрела Константиновки 24 июля.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В общей сложности из-за обстрела города кассетными снарядами погибли три человека, из них двое — дети, еще шесть человек ранены.

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В понедельник, 24 июля, российские оккупанты обстреляли Константиновку. Россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди, нанеся удар из РСЗО Смерч с кассетными боеприпасами.

«В очередной раз призываю родителей вывезти детей из опасной зоны. Позаботьтесь о самых дорогих!», — призвал Кириленко.