Ночная атака шахедами: в ряде областей объявляли воздушную тревога, в Харькове, Сумах и Одессе раздавались взрывы

Вечером 12 октября продолжается российская атака шахедами на территорию Украины, которая не прекращалась с ночи. В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

05:19. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

05:06. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:07 13 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

04:11. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА на севере Черниговской области — курсом на юг;

БПЛА на западе Донецкой области — курсом на север.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:11 13 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

03:34. ВС сообщили о БПЛА на юге Харьковской области, что двигается курсом на восток.

02:22. В Харькове раздался взрыв — Суспільне.

01:41. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на севере Харьковской области — курсом на юг.

Карта воздушных тревог в Украине по состоинию на 01:41 13 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:36. В Одессе раздались взрывы — СМИ.

01:25. Воздушные силы сообщают об ударных БПЛА над Одессой.

01:08. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

БПЛА на западе Донецкой область, курсом на север;

БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесской области.

00:08. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на севере Харьковской области — на юго-западное направление;

группа БПЛА в Донецкой области — в западном направлении;

группа БПЛА на юге Николаевской области — на северо-западное направление;

БПЛА курсом на Харьков с севера.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:08 13 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

22:58 Около часа назад Россия нанесла удар беспилотником по Ковпаковскому району Сум, в результате которого в нескольких многоэтажках были выбиты окна и повреждено нежилое здание, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он отметил, что, по предварительным данным, жертв и раненых нет. Одна женщина обратилась за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс, ей оказали необходимую помощь. Также Григоров опубликовал несколько фотографий последствий удара.



Фото: Олег Григоров via Telegram

Фото: Олег Григоров via Telegram

Фото: Олег Григоров via Telegram

22:50 В результате российских ударов в Шевченковском районе Харькова зафиксированы выбитые окна в двух двухэтажных домах и в ряде частных зданий, информации о пострадавших не поступало, сообщил Терехов.



22:45 Объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области, включая город Запорожье. Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации россиян на юго-восточном направлении и пусках КАБов в Запорожской области. Также сообщается, что российские беспилотники летят в направлении Харькова с севера.



22:32 Россия выпустила КАБы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.



22:10 Шахеды на севере и западе Харьковской области летят на юго-запад, сообщили Воздушные силы. На всей территории области объявлена ​​воздушная тревога. В Черниговской области воздушная тревога отменена.



22:07 Оккупанты выпустила КАБы восток Харьковской области, сообщили Воздушные силы.



21:46 В Харькове прозвучала серия взрывов, предварительно под вражеской атакой оказался Шевченковский район, заявил Синегубов.



21:40 Взрыв раздался в Сумах, сообщило Суспільне. перед этим в Сумском районе была объявлена ​​воздушная тревога на фоне атаки шахедов, а Воздушные силы предупредили, что на Сумы летят шахеды. Также сообщалось, что шахеды на востоке Черниговской области летят на юго-восток и юг.



21:35 По предварительным данным, удар шахедом зафиксирован в Шевченковском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительным данным прилет в Шевченковском районе Харькова был рядом с жилой застройкой. После этого он заявил о втором взрыве в Шевченковском районе, а затем и о третьем взрыве в Харькове.



21:32 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят на Харьков. После этого Суспільне сообщило, что в городе раздался взрыв.



21:25 Объявлена ​​воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области.



21:08 Объявлена ​​воздушная тревога в Богодуховском районе Харьковской области и Ахтырском районе Сумской области.



21:05 Объявлена ​​воздушная тревога в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Шахеды на севере Харьковщины летят на юго-запад, сообщили Воздушные силы.



20:53 Объявлена ​​воздушная тревога в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области и Конотопском и Шосткинском районах Сумской области. Воздушные силы сообщают, что к северу от Харькова находится российский разведывательный беспилотник.



20:32 Шахеды на востоке Днепропетровской области летят на юго-запад, с севера шахеды летят на Харьков, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды Сумской области в районе населенного пункта Краснополье летят на Белгородщину.

Объявлена ​​воздушная тревога в Харькове и Харьковском районе.

20:30 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики. Воздушная тревога объявлена ​​только в Донецкой области и в Синельниковском районе Днепропетровской области.



20:16 Шахеды к востоку от Запорожья летят на город, сообщили Воздушные силы.



19:52 Угроза баллистики с севера предупреждают Воздушные силы.



19:50 Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областей.



19:44 Воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области отменена.

Инфографика: alerts.in.ua

В 17:47 Воздушные силы сообщили, что шахеды в центре Черниговской области летят на юг и восток.

В 18:06 Воздушные силы заявили о пусках КАБов в Донецкую область, а в 18:19 — о беспилотниках, летевших на Харьков с севера.

В 18:22 Воздушные силы написали, что Россия выпустила КАБы на восток Харьковской области, а в 18:24 — на Запорожскую область. В 18:29 Воздушные силы уточнили, что российские КАБы летят на город Запорожье.

В 18:39 Воздушные силы предупредили о российском разведывательном беспилотнике в акватории Черного моря неподалеку от Одессы.

В 18:40 Воздушные силы сообщили, что российские беспилотники летят на Харьков с севера. В 18:55 Воздушные силы призвали харьковчан находиться в укрытиях, потому что над городом летает группа российских беспилотников.

В 19:14 Воздушные силы заявили, что шахеды в центре и на востоке Харьковской области летят на юго-восток.

По состоянию на 19:34 воздушная тревога объявлена в Нежинском районе Черниговской области, Ахтырском, Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, на всей территории Харьковской и Донецкой областей и в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.