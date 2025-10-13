Ночная атака шахедами: в ряде областей объявляли воздушную тревога, в Харькове, Сумах и Одессе раздавались взрывы
Мобильная группа ПВО сбивает российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Александр Медведев / NV)
Вечером 12 октября продолжается российская атака шахедами на территорию Украины, которая не прекращалась с ночи. В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
05:19. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
05:06. Воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики
04:11. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА на севере Черниговской области — курсом на юг;
- БПЛА на западе Донецкой области — курсом на север.
03:34. ВС сообщили о БПЛА на юге Харьковской области, что двигается курсом на восток.
02:22. В Харькове раздался взрыв — Суспільне.
01:41. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на севере Харьковской области — курсом на юг.
01:36. В Одессе раздались взрывы — СМИ.
01:25. Воздушные силы сообщают об ударных БПЛА над Одессой.
01:08. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- БПЛА на западе Донецкой область, курсом на север;
- БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесской области.
00:08. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на севере Харьковской области — на юго-западное направление;
- группа БПЛА в Донецкой области — в западном направлении;
- группа БПЛА на юге Николаевской области — на северо-западное направление;
- БПЛА курсом на Харьков с севера.
22:58 Около часа назад Россия нанесла удар беспилотником по Ковпаковскому району Сум, в результате которого в нескольких многоэтажках были выбиты окна и повреждено нежилое здание, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Он отметил, что, по предварительным данным, жертв и раненых нет. Одна женщина обратилась за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс, ей оказали необходимую помощь. Также Григоров опубликовал несколько фотографий последствий удара.
22:50 В результате российских ударов в Шевченковском районе Харькова зафиксированы выбитые окна в двух двухэтажных домах и в ряде частных зданий, информации о пострадавших не поступало, сообщил Терехов.
22:45 Объявлена воздушная тревога в Запорожской области, включая город Запорожье. Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации россиян на юго-восточном направлении и пусках КАБов в Запорожской области. Также сообщается, что российские беспилотники летят в направлении Харькова с севера.
22:32 Россия выпустила КАБы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.
22:10 Шахеды на севере и западе Харьковской области летят на юго-запад, сообщили Воздушные силы. На всей территории области объявлена воздушная тревога. В Черниговской области воздушная тревога отменена.
22:07 Оккупанты выпустила КАБы восток Харьковской области, сообщили Воздушные силы.
21:46 В Харькове прозвучала серия взрывов, предварительно под вражеской атакой оказался Шевченковский район, заявил Синегубов.
21:40 Взрыв раздался в Сумах, сообщило Суспільне. перед этим в Сумском районе была объявлена воздушная тревога на фоне атаки шахедов, а Воздушные силы предупредили, что на Сумы летят шахеды. Также сообщалось, что шахеды на востоке Черниговской области летят на юго-восток и юг.
21:35 По предварительным данным, удар шахедом зафиксирован в Шевченковском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительным данным прилет в Шевченковском районе Харькова был рядом с жилой застройкой. После этого он заявил о втором взрыве в Шевченковском районе, а затем и о третьем взрыве в Харькове.
21:32 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят на Харьков. После этого Суспільне сообщило, что в городе раздался взрыв.
21:25 Объявлена воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области.
21:08 Объявлена воздушная тревога в Богодуховском районе Харьковской области и Ахтырском районе Сумской области.
21:05 Объявлена воздушная тревога в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Шахеды на севере Харьковщины летят на юго-запад, сообщили Воздушные силы.
20:53 Объявлена воздушная тревога в Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области и Конотопском и Шосткинском районах Сумской области. Воздушные силы сообщают, что к северу от Харькова находится российский разведывательный беспилотник.
20:32 Шахеды на востоке Днепропетровской области летят на юго-запад, с севера шахеды летят на Харьков, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды Сумской области в районе населенного пункта Краснополье летят на Белгородщину.
Объявлена воздушная тревога в Харькове и Харьковском районе.
20:30 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики. Воздушная тревога объявлена только в Донецкой области и в Синельниковском районе Днепропетровской области.
20:16 Шахеды к востоку от Запорожья летят на город, сообщили Воздушные силы.
19:52 Угроза баллистики с севера предупреждают Воздушные силы.
19:50 Объявлена воздушная тревога на всей территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областей.
19:44 Воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области отменена.
В 17:47 Воздушные силы сообщили, что шахеды в центре Черниговской области летят на юг и восток.
В 18:06 Воздушные силы заявили о пусках КАБов в Донецкую область, а в 18:19 — о беспилотниках, летевших на Харьков с севера.
В 18:22 Воздушные силы написали, что Россия выпустила КАБы на восток Харьковской области, а в 18:24 — на Запорожскую область. В 18:29 Воздушные силы уточнили, что российские КАБы летят на город Запорожье.
В 18:39 Воздушные силы предупредили о российском разведывательном беспилотнике в акватории Черного моря неподалеку от Одессы.
В 18:40 Воздушные силы сообщили, что российские беспилотники летят на Харьков с севера. В 18:55 Воздушные силы призвали харьковчан находиться в укрытиях, потому что над городом летает группа российских беспилотников.
В 19:14 Воздушные силы заявили, что шахеды в центре и на востоке Харьковской области летят на юго-восток.
По состоянию на 19:34 воздушная тревога объявлена в Нежинском районе Черниговской области, Ахтырском, Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, на всей территории Харьковской и Донецкой областей и в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.