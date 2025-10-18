Вечером 18 октября Россия продолжает атаку шахедами на территорию Украины. Атака продолжается еще с ночи. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

21:45 Объявлена ​​воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области.



21:39 Россия выпустила КАБы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.



21:31 Объявлена ​​воздушная тревога в Сумском районе Сумской области. Отменена воздушная тревога в Херсонской области.



21:19 Россия атаковала Харьковщину КАБами с востока, сообщили Воздушные силы.



21:17 Воздушная тревога отменена во всех районах и областях, кроме Бериславского района Херсонской области и Изюмского и Купянского районов Харьковской области.



20:48 В Лозовском районе Харьковской области отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Николаевской области.



20:42 В Прилуцком районе Черниговской области отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога в Лозовском районе Харьковской области и в Бериславском районе Херсонской области.



20:09 Шахеды из Черниговской области летят в Роменский район Сумской области, сообщают Воздушные силы. В Роменском районе объявлена ​​воздушная тревога.



19:59 Отменена воздушная тревога в Черниговском районе Черниговской области, в остальных районах области она еще продолжается.



19:26 В Харьковской и Днепропетровской областях воздушная тревога отменена.

Инфографика: alerts.in.ua

В 18:34 Воздушные силы заявили, что шахеды из Харьковской области летят в Павлоградский район Днепропетровской области.

В 18:44 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Черниговской области летят на Чернигов, а также несколько шахедов находятся на границе Черниговщины и Сумщины.

В 18:57 Воздушные силы предупредили, что шахеды на Черниговщине летят на Нежин.

По состоянию на 19:14 продолжается воздушная тревога на всей территории Черниговской области, в Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, в Берестинском и Лозовском районах Харьковской области и в Павлоградском районе Днепропетровской области.