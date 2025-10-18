Россия атакует Украину шахедами, в ряде областей объявлена воздушная тревога — онлайн
Украинские военные из мобильной группы ПВО (Фото: Повітряне командування «Схід» via Facebook)
Вечером 18 октября Россия продолжает атаку шахедами на территорию Украины. Атака продолжается еще с ночи. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
21:45 Объявлена воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области.
21:39 Россия выпустила КАБы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.
21:31 Объявлена воздушная тревога в Сумском районе Сумской области. Отменена воздушная тревога в Херсонской области.
21:19 Россия атаковала Харьковщину КАБами с востока, сообщили Воздушные силы.
21:17 Воздушная тревога отменена во всех районах и областях, кроме Бериславского района Херсонской области и Изюмского и Купянского районов Харьковской области.
20:48 В Лозовском районе Харьковской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога на всей территории Николаевской области.
20:42 В Прилуцком районе Черниговской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Лозовском районе Харьковской области и в Бериславском районе Херсонской области.
20:09 Шахеды из Черниговской области летят в Роменский район Сумской области, сообщают Воздушные силы. В Роменском районе объявлена воздушная тревога.
19:59 Отменена воздушная тревога в Черниговском районе Черниговской области, в остальных районах области она еще продолжается.
19:26 В Харьковской и Днепропетровской областях воздушная тревога отменена.
В 18:34 Воздушные силы заявили, что шахеды из Харьковской области летят в Павлоградский район Днепропетровской области.
В 18:44 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Черниговской области летят на Чернигов, а также несколько шахедов находятся на границе Черниговщины и Сумщины.
В 18:57 Воздушные силы предупредили, что шахеды на Черниговщине летят на Нежин.
По состоянию на 19:14 продолжается воздушная тревога на всей территории Черниговской области, в Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, в Берестинском и Лозовском районах Харьковской области и в Павлоградском районе Днепропетровской области.