Российские оккупанты во вторник, 30 сентября, атаковали Харьков и Днепр беспилотниками.

19:45. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших в Днепре возросло до 28, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.

По словам Лысака, госпитализированы 12 человек, остальные пострадавшие будут восстанавливаться дома.

18:40. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе повреждено около 20 жилых домов.

Кроме медцентра и стоматологии, ущерб понесли также музей, один из лицеев города и корпуса вуза.

18:29. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что известно о 20 пострадавших и одном погибшем.

Также повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожены две машины, еще 17 изуродованы.

«В городе огнем охватило офисное помещение и авто… Работают все службы. Преодолевают последствия вражеского террора», — добавил Лысак.

18:25. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что, предварительно, все шесть ударов пришлись по Холодногорскому району города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что на месте вражеского попадания в Холодногорском районе вспыхнул пожар.

18:12. Терехов сообщил о двух взрывах.

18:03. Терехов сообщил о взрыве в городе.

«В городе взрыв! Харьков находится под атакой вражеских дронов! Будьте осторожны!» — отметил мэр.

Впоследствии он заявил о еще одном взрыве. Терехов отметил, что на город движется группа шахедов.

17:50. Сергей Лысак сообщил, что пострадавший, который находился в тяжелом состоянии, умер.

«К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким», — отметил Лысак.

Он также сообщил, что известно о 15 раненых.

«Двое из них приходить в себя будут дома. Другие — в больницах», — добавил глава ОВА.

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

17:43. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате российской атаки пострадало здание медцентра и детской стоматологии.

По словам мэра, город осуществляет полную координацию с военной администрацией и спасателями.

17:08. Сергей Лысак сообщил, что, по данным медиков, в Днепре 12 пострадавших. У них диагностировали осколочные ранения, рваные раны и ушибы.

«Большинство — госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь», — отметил глава ОВА.

16:43. Суспільне сообщило, что в результате российской атаки в центре Днепра повреждены здания и машины.

Суспільне также опубликовало фото с места, вблизи которого произошел российский обстрел.



Игорь Терехов отметил, что был зафиксирован «прилет» в Киевском районе Харькова. Впоследствии Терехов сообщил о еще трех «прилетах». До этого он сообщал, что россияне нанесли удар БпЛА Молния в Киевском районе города. По словам мэра, пострадавших и разрушений нет.

Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали Днепр БпЛА.

По его словам, есть раненые, также произошло несколько возгораний.

«Вседетали выясняем. Тревога продолжается — позаботьтесь о безопасности», — добавил Лысак.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 30 сентября россияне атаковали Украину 65-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 40 из них — шахеты. Было зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на шести локациях.