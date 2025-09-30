Из-за атаки РФ обесточены Конотоп и Шостка в Сумской области

Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре в Сумской области — из-за этого ряд населенных пунктов остался без света. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает Сумыоблэнерго .

Из-за атак по критической инфраструктуре и необходимости проведения ремонтных работ в области ввели временные отключения света, касающиеся:

Конотопа;

части Конотопского района;

Шостки;

Шосткинского района — Кролевецкая, Глуховская, Ямпольская, Свесская, Середино-Будская громады.

В Сумыоблэнерго отметили, что электроэнергии не будет ориентировочно до 19:00, если со стороны россиян не будет новых обстрелов.

30 сентября из-за атаки оккупантов по дому гражданских украинцев в Краснопольской громаде Сумского района погибла вся семья. В доме жили 35-летний мужчина, его 26-летняя жена и их сыновья, которым было четыре и шесть лет. Спасатели деблокировали тела погибших из-под завалов.

В комментарии Кордон. Медиа односельчане рассказали, что семья ждала пополнения, ведь Алена была беременна двойней. Ранее супруги с детьми жили в Краснополье.

28 сентября РФ атаковала Конотоп Сумской области беспилотниками. В городе была слышна серия взрывов. По всему городу, кроме двух районов, было остановлено водоснабжение.