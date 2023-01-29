Сводка Генштаба. Россияне вывезли из больниц Каховки и Новой Каховки все оборудование, наступают на четырех направлениях 29 января, 19:26 Украинский военный у Бахмута Донецкой области, 15 января 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты вывезли из больниц Каховки и Новой Каховки все медицинское оборудование во временно оккупированное Новотроицкое Херсонской области.



Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в воскресенье, 29 января.

Там рассказали, что оккупационные «власти» закрывают медучреждения в этих городах, а персонал поставили перед фактом — перевод или увольнение.

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Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других — обороняется на ранее занятых рубежах. Ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Подготовка вражеских подразделений на полигонах Беларуси продолжается. Наступательных группировок Генштаб там не фиксирует.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском Херсонском направлениях оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов и позиции украинских военных из разных видов вооружения. Также открывали огонь из артиллерии и минометов по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. В течение суток россияне 24 раза обстреляли населенные пункты возле линии столкновения из РСЗО.

Авиация Сил обороны нанесла удар по ЗРК оккупантов и дважды атаковала районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум радиолокационным станциям россиян и складу боеприпасов.