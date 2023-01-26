21 решающий день. Почему на Западе заговорили о двух-трех неделях, которые определят ход войны — экспертный опрос NV 26 января, 18:46 Эксклюзив NV Военные аналитики убеждены, что в ближайшие месяцы ситуация на фронте обострится (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

До конца зимы ситуация на фронте — наступление РФ на востоке и контрнаступление ВСУ — покажут, каким дальше будет ход войны, считают опрошенные NV военные эксперты.

22 января глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ближайшие две-три недели в войне в Украине будут решающими, поэтому украинцам нужно предоставить больше оружия. Похожее заявление прозвучало и из Белого дома, где рассказали: США и союзники знают, что ВСУ будут продолжать нуждаться в военной помощи из-за того, что «ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе».

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В украинской разведке дают другие прогнозы. В частности, представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что решающими в войне будут весна — начало лета. «Если большое наступление России, которое запланировано на это время, провалится, это станет крахом России и Путина», — добавил он.



Тем не менее, военная разведка все же прогнозирует активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях в течение ближайших двух месяцев (февраль-март).



NV попросил военных экспертов оценить, что означают подобные заявления Запада и действительно ли ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для Украины.



Станет понятно, удастся ли украинским силам отразить все атаки врага и перейти в контрнаступление



Александр Мусиенко, эксперт Центра военно-правовых исследований:

Дело в том, что Россия продолжает проводить мобилизацию. И пресс-секретарь Путина Песков это подтвердил. Она продолжается скрытым способом, возможно — в меньшем количестве и непублично, чтобы не раздражать российское общество, но она продолжается. Соответственно, наш враг пытается компенсировать тяжелые потери, которые они уже понесли почти год с момента полномасштабного вторжения, и попытаться достичь двух вещей. Первая задача — стабилизировать линию фронта, захватить Донецкую область и сохранить сухопутный коридор в Крым. Это минимум, который они ставят перед собой. Вторая задача — стараться не дать провести контрнаступление украинским силам обороны и нанести им потери. И задача максимум — попытаться, возможно, захватить еще какие-нибудь территории Украины для оккупации. Такие враг ставит задачи перед собой и для этого планирует оживление наступательных действий.



Наступательные действия планируют оживлять за счет, в первую очередь, живой силы. Имея меньшие объемы техники и артиллерии, чем Россия могла позволить себе в феврале или марте 2022 года, они планируют как раз за счет живой силы сохранить и стабилизировать линию фронта, сохранить за собой оккупированные территории и полноценно захватить Донецкую область.

