«Нужно еще заслужить». Оккупанты в Луганской области угрожают работникам и пенсионерам невыдачей гуманитарки 18 июня, 11:00 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Facebook.

По последним данным, оккупанты не могут отстроить жилье и коммуникации, открыть рабочие места, кроме коммунальной сферы.

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«Вместо денег работникам выдают гуманитарку. При выдаче которой в Рубежном захватчики в последнее время стали указывать, что продуктовые наборы нужно еще заслужить, иначе получат горожане их в последний раз», — говорится в сообщение.

Отмечается, что то же самое касается и пенсионеров.

Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты усиливают репрессии против гражданского населения на временно захваченных территориях Украины из-за сопротивления принудительной паспортизации. В то же время местные жители продолжают оказывать сопротивление.