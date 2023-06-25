Устраивают процедуры обыска. Оккупанты усилили контроль на въезд в оккупированную часть Луганской области из России 25 июня, 12:36 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты усложняют процедуру въезда в Луганскую область из России, устраивают тщательные обыски для людей с украинским паспортом.

Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

«Командование оккупационных войск получило приказ существенно усилить меры давления и усложнить процедуру въезда на территорию Луганщины из РФ через пункт пропуска Изварино», — говорится в сообщение.

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Отмечается, что людям, которые пересекают границу и предъявляют украинский паспорт, устраивают тщательные обыски. Их также рекомендуется задерживать под предлогом «вероятного задействования в разведывательно-подрывной деятельности».

Ранее Луганская областная военная администрация сообщала, что во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.