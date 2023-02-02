Российские оккупанты обстреляли детсад в Херсонской области 2 февраля, 21:04 Последствия российского обстрела Херсонской области, 2 февраля (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

В четверг, 2 февраля, российские военные обстреляли детский сад в селе Золотая Балка Херсонской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Из-за вражеской атаки здание подверглось серьезным разрушениям — повреждена крыша, выбиты окна и частично разрушен второй этаж детсада.

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Других деталей местные власти не раскрыли. Этот регион ежедневно подвергается вражеским атакам, в результате чего гибнут и мирные жители.