«Будет превалировать пехота». Где и когда может начать враг новое большое наступление и какие у него шансы достичь своей цели 1 февраля, 17:46 Эксклюзив NV В течение ближайших месяцев возможно новое масштабное наступление со стороны РФ (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Израильский офицер и украинский военный аналитик — о вероятности наступления россиян, его направлениях, стратегии и степени подготовки на данный момент.



Военные аналитики Игаль Левин и Александр Коваленко рассуждают о вероятности нового масштабного наступления врага, а также каких целей удастся ему достичь.

Иголь Левин, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля:

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«Наступление возможно в ближайшие месяцы. Любые направления рассматриваются как опасные, есть разные вероятности. Скажем так: высадки морского десанта где-то под Одессой вероятность крайне низкая, но это не значит, что она нулевая. Они могут пойти и на такой самоубийственный шаг. Конечно, он будет самоубийственный, у них никаких шансов в таком случае закрепиться нет, их разнесут и разгромят, но Генштаб не отметает и такие варианты.

Конечно, в первую очередь, рассматриваются Восток и Юг Украины. Но нельзя отвергать и Харьковское, и Сумское направления. Любые направления, где есть граница с Россией, по сути, опасны. Какова будет их цель? Они не отказались от изначальной программы-минимум — полной оккупации Донецкой и Луганской областей, плюс, по их конституции, Запорожская и Херсонская области тоже якобы часть России. Ну а программа-максимум, конечно же, захват Киева и уничтожение Украины как независимого государства. Эти цели у них тоже не изменились.

Мое личное мнение заключается в том, что шансы на успех у них невысокие, потому что одно дело мобилизовать людей, другое дело — организовать. Мы видим, что у них с этим все очень плохо — не хватает экипировки, средств связи. Им тяжело механизировать эти новые подразделения, которые они пытаются создавать в России, эти стрелковые полки так званые. Поэтому если они снова развернут какое-то большое наступление, то я сомневаюсь, что оно сможет завершиться какими-то значительными успехами для них.

Хотя стоит также отметить, что перед ними стоит цель не только захватить что-нибудь, но и перехватить инициативу. Сейчас на глобальном стратегическом уровне инициатива остается в руках Украины, которая провела ряд контрнаступлений, и им пришлось подстраиваться. Так вот они стремятся перехватить инициативу, чтобы вынудить Украину использовать резервные части, бригады, которые создаются и обеспечиваются новой техникой, и не участвуют непосредственно в боях. Ведь не все ВСУ держат фронт. Многие подразделения перевооружаются и готовятся к контрнаступлению.

Цель России — заставить Украину бросить эти подразделения на фронт. То есть во многом их наступление будет в том числе и с этой целью — перехватить инициативу. Потому что инициатива всегда в руках наступающего — это военная аксиома"

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

«Сейчас мы слышим очень много предположений по этому наступлению. Называют разное количество личного состава, которое может быть задействовано, например, 200 тыс. личного состава. Называют также разные даты, когда это может начаться, в том числе и 24 февраля — некое вторжение 2.0. Могут быть и другие. Но сейчас у российских окккупантов такая ситуация в зоне боевых действий: у них нет возможности проводить вообще какие-то масштабные наступательные действия, как минимум, на трех плацдармах. Это Луганская область, Запорожская область и левобережная Херсонщина. Они не могут форсировать, например Днепр, чтобы снова захватить правобережную Херсонщину, не имеют возможности тем количеством личного состава, которое в них присутствует в Запорожской области, захватить всю Запорожскую область и Запорожье в частности. И у них нет возможности из Луганщины проводить большие наступательные действия для захвата Харьковской области и Харькова, а также из РФ в направлении Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

У них не сосредоточено сейчас там того количества необходимого ресурса для этого. Особенно сейчас, когда фактически в этих областях созданы достаточно плотные линии обороны, и если им не удалось это сделать в 2022 году, и они были вынуждены бежать за какое-то время, то не удастся им это и сейчас. Нет признаков формирования ударной группировки и на территории Беларуси.

Следовательно, остается один плацдарм, где они смогут реализовывать наступательные действия — Донецкий. И именно концентрация сил и средств, а также более или менее работающая логистика подсказывают, что если они будут совершать наступательные действия, то именно на Донецком плацдарме с целью полного захвата Донецкой области. А не с целью выйти на Луцк или Чернигов или снова прорыв на Киев. Это им не удастся.

Но возникает вопрос: какой для этого им нужен ресурс? Генсек НАТО недавно говорил о том, что это может быть 200 тыс. личного состава. Это та ударная группировка, которая может стать результатом достаточно масштабной репрессивной мобилизации, скажем, по 100 тыс. человек в месяц. И в этом нет ничего удивительного, потому что в 2022 году на частичную мобилизацию на 300 тыс. официально ушло неполные три месяца, и они вроде как собрали такое количество. Поэтому собирать по 100 тыс. мобилизованных в месяц в репрессивном формате в диктаторской стране возможно.

Но снова возникает вопрос, чем их обеспечивать. А с этим у них большие проблемы. Начиная с обеспечения самих военнослужащих, заканчивая техникой и так далее. 200 тыс. — это в среднем 250 батальонно-тактических групп (БТГ). На сегодняшний день на территории Украины присутствует от 100 до 120 БТГ, которым не хватает техники. И полностью укомплектовать 250 БТГ для наступления техникой — это почти 3 тыс. танков, большое количество ББМ, ЗРК, артиллерии и так далее. Сейчас Россия этого не сможет. То есть будет в основном пехотная составляющая.

Но есть другой момент. Во-первых, собрать 200 тыс. — это ориентировочно два месяца времени. То есть, на 24 февраля столько не будет готово у них для наступления. Это может быть разве что усиление какой-то той группы, которая есть на территории Украины, а не новая ударная группа. Ладно, два месяца, а если еще считать подготовку, то это где-то на конец марта — начало апреля они могут собрать такое количество.

При этом сейчас в зоне боевых действий в среднем в месяц потери российских оккупационных войск составляют около 50 тыс., вместе с ранеными. Ведь только за прошлый январь более 21 тыс. россиян уничтожено, примерно 30−40 тыс. ранены и пленные. То есть ежемесячно российское командование должно еще компенсировать потери примерно на 50 тыс. Где они возьмут такое количество личного состава? Естественно, за счет мобилизации.

Итак, когда мы говорим, что в месяц они должны собирать 100 тыс., чтобы подготовить эту ударную группировку, то они должны еще компенсировать 50−60 тыс. потерь, иначе они будут терять свои нынешние позиции.

Итак, если говорить об образовании действительно мощной ударной группировки, хотя и исключительно с пехотной составляющей, то это возможно уже где-то на конец апреля или начало мая, при условии, что Россия ежемесячно будет мобилизировать по 100 тыс. личного состава.

Так что россияне могут сконцентрировать все усилия именно на Донецкой области, а в первую очередь это будет пехотная составляющая, для этого у них есть ресурс. Но там достаточно плотные линии обороны в ВСУ, и мы видим, как россияне уже больше семи месяцев пытаются захватить Бахмут, но у них не получается.

Следовательно, фактически у ВСУ есть возможности вести оборонные действия и достаточно эффективно. Но когда будет использоваться тактика живых волн, как это было под Соледаром со стороны «вагнеровцев», это будет большой проблемой, если ВСУ не будут полностью обеспечены артиллерией, а также пропорциональным количеством боекомплекта.

То есть у оккупантов есть возможность наступать в формате волн, у ВСУ есть возможность блокировать такую тактику и вести эффективную оборону, но исключительно в том случае, если они будут обеспечены артиллерией и боекомплектом, и речь идет не только о ствольной и реактивной артиллерии, но и о минометах. Если всего этого будет недостаточно, то, к сожалению, эта тактика волн будет приносить результаты российским оккупантам.