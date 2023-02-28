Оккупанты обстреляли Никополь

28 февраля, 22:46
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Последствия российского обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОВА / Telegram)

Последствия российского обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОВА / Telegram)

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Жертв и раненых нет.

Он уточнил, что обстрел произошел вечером. Оккупанты били по городу из артиллерии.

На данный момент выясняются детали российского обстрела и его последствия.

В ночь на вторник, 28 февраля, войска РФ ударили по Никополю Днепропетровской области.

Видео дня

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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