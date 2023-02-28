Оккупанты обстреляли Никополь
Последствия российского обстрела Никополя (Фото:Днепропетровская ОВА / Telegram)
Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Жертв и раненых нет.
Он уточнил, что обстрел произошел вечером. Оккупанты били по городу из артиллерии.
На данный момент выясняются детали российского обстрела и его последствия.
В ночь на вторник, 28 февраля, войска РФ ударили по Никополю Днепропетровской области.
Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.