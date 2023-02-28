Войска РФ ударили по Никополю из артиллерии: в Днепропетровской ОВА показали разрушения 28 февраля, 08:32 Российские оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на вторник, 28 февраля, войска РФ ударили по Никополю Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram, российские оккупанты били по городу из тяжелой артиллерии.

В результате вражеских атак есть разрушения.

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В Никополе поврежден отель, три частных дома, хозяйственная постройка и авто. Также оборваны линии электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.

Накануне над регионом сбили два российских беспилотника.