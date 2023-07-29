Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях — Генштаб

29 июля, 08:55
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Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей (Фото:vologda.portal.ru)

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей (Фото:vologda.portal.ru)

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев на захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей — людей заставляют получать паспорт РФ угрозами и подкупом.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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Так, с целью усиления морального давления на жителей оккупированной Горловки Донецкой области, и принуждения их к получению гражданства РФ, оккупанты разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое «министерства государственной безопасности ДНР» списков работников, которые не получили российский паспорт. Конечный срок выполнения распоряжения 1 января 2024 года.

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А оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей за получение российского гражданства. В частности, предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч российских рублей.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российский паспорт Оккупированные территории Оккупация Война России против Украины Генштаб ВСУ Временно оккупированные территории

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