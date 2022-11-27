Оккупанты ударили по линиям электропередач, питающих Херсон — ОВА 27 ноября, 12:43 Россияне ударили по линиям электропередач в Херсонской области (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В воскресенье, 27 ноября, российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон. Энергетики уже приступили к их восстановлению.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

«Российские оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Херсона. Только что рашисты попали в линии электропередач, питающих город. Специалисты Херсоноблэнерго уже работают над их восстановлением», — написал он.

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Янушевич также отметил, что благодаря украинским энергетикам всего через две недели после деоккупации в городе начала появляться электроэнергия. Это при том, что оккупанты практически уничтожили энергетическую инфраструктуру города.

По его словам, вчера поэтапно начали подключать к электроснабжению бытовых потребителей. Около 5% херсонцев уже имели свет в своих домах.

С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.