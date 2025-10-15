Россияне приговорили к 16 годам заключения 55-летнего работника ЗАЭС

15 октября, 22:34
Российские оккупанты приговорили к 16 годам лишения свободы энергодарца, который работал на ЗАЭС (Фото: Дмитрий Орлов / Telegram)

Российские оккупанты приговорили к 16 годам лишения свободы 55-летнего жителя Энергодара Руслана Лаврика, который работал на Запорожской атомной электростанции инженером радио и телевидения.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в среду, 15 октября.

«Образованный оккупационными властями „запорожский областной суд“ вынес мужчине приговор, назначив ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по фейковому обвинению», — написал Орлов в Telegram.

Он отметил, что россияне обвинили мужчину в перечислении средств на нужды ВСУ и в предоставлении украинским спецслужбам информации о передвижении и дислокации оккупационных войск.

Мэр Энергодара отметил, что Руслан Лаврик, пережив плен и пытки, имеет проблемы с сердцем и нуждается в госпитализации.

В сентябре правозащитная организация Truth Hounds сообщила, что после оккупации Энергодара россияне начали массово преследовать украинских гражданских, в частности работников ЗАЭС. По меньшей мере 226 украинцев незаконно задержали, их пытали физически и психологически.

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года, после боев в Энергодаре. С тех пор они контролируют станцию и фактически удерживают ее персонал в плену.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупреждал, что Россия намеренно отключила подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС — это было ручное тестовое отключение, а Кремль готовится подключить временно оккупированную станцию к энергосистеме в РФ.

9 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что начат процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Россияне Запорожская АЭС Война России против Украины Энергодар ЗАЭС

