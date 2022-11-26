Оккупанты организуют пыточные и места несвободы в каждом захваченном населенном пункте — мэр Мелитополя 26 ноября, 22:00 Россияне организовали места несвободы во временно захваченном Мелитополе (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Российские оккупанты организовали пыточные и места несвободы в каждом захваченном населенном пункте, в том числе во временно захваченном Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, из гражданских граждан пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля.

Видео дня

Также, по данным Генштаба, такое же место содержания пленных обнаружено в Пологах Запорожской области. Оккупанты держали там военнослужащих ВСУ и мирных жителей, которых обвиняли в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.