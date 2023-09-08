Российские оккупанты обстреляли окрестности Торецка, пострадали два подростка и их родители
Последствия российского обстрела Торецка, 5 июня (Фото:Донецкая областная прокуратура/Telegram)
Российские оккупанты 8 сентября обстреляли поселок Пивничное Торецкой городской общины Донецкой области. Ранения получили двое подростков и их родители.
Об этом сообщает пресс-служба Офисеа генпрокурора.
В сообщении говорится, что обстрел произошел около 12:20 в пятницу. По предварительным данным, российские оккупанты атаковали поселок вблизи Торецка с артиллерии.
Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находилась семья. Ранения получили двое братьев 14 и 15 лет, а также их 37-летняя мать и 43-летний отец. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Также был поврежден соседний жилой дом.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса. В настоящее время прокуроры занимаются документированием военных преступлений России.