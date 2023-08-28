Россияне обстреляли Торецк кассетными боеприпасами, есть погибшая и раненые — прокуратура 28 августа, 23:00 Российская армия обстреляла Торецк в 18:00 (Фото:пресс-служба Донецкой областной прокуратуры/Telegram)

Российские военные вечером в понедельник, 28 августа, нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО Ураган по городу Торецк Донецкой области. В результате один человек погиб и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

По их данным, российская армия обстреляла Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО Ураган в 18:00.

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В результате обстрела погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе, сообщает пресс-служба.

«Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет», — добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, все пострадавшие в момент обстрела находились дома.

Сообщается, что в настоящее время они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.