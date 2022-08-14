Россияне обстреляли Энергодар, есть раненые
Оккупанты обстреляли Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)
В воскресенье, 14 августа, оккупанты обстреляли Энергодар, который находится вблизи Запорожской АЭС. В результате пострадали гражданские.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.
«В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода - района яхт-клуба (СОТ Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения», — говорится в сообщении.
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