Россияне обстреляли Энергодар, есть раненые

14 августа, 16:14
Оккупанты обстреляли Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

Оккупанты обстреляли Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов/Telegram)

В воскресенье, 14 августа, оккупанты обстреляли Энергодар, который находится вблизи Запорожской АЭС. В результате пострадали гражданские.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

«В результате обстрела Энергодара, совершенного сегодня из пригорода - района яхт-клуба (СОТ Волна), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

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