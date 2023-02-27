Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 27 февраля, 20:53 Последствия российского обстрела Днепропетровской области (Фото:Днепропетровская ОВА)

В понедельник, 27 февраля, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома. Пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Сегодня агрессор снова стрелял по Никопольскому району — самому Никополю и Марганецкой общине. Стрелял и по Синельниковщине. Там под удар попала Великомихайловская община», — говорится в сообщении.

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Лысак объяснил, что в общей сложности российская армия совершила пять обстрелов из тяжелой артиллерии и выпустила 40 снарядов.

«Повреждены с десяток домов. А еще четыре хозяйственные постройки, несколько авто, газопровод. Обошлось без пострадавших», — добавил глава области.

Ночью 26 февраля российские оккупанты 20 раз обстреляли Днепропетровскую область. Били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

