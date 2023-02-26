10 часов воздушной тревоги. Оккупанты за ночь совершили около двух десятков обстрелов Днепропетровской области

26 февраля, 08:04
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Последствия обстрела Днепропетровской области 26 февраля (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области 26 февраля (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Ночью 26 февраля российские оккупанты 20 раз обстреляли Днепропетровскую область. Били по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"10 часов воздушной тревоги и почти два десятка обстрелов: ночь в Никопольском районе прошла крайне напряженно", - говорится в сообщении.

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По данным Лукашука, оккупанты били из тяжелой артиллерии.

В Марганце повреждено частное предприятие, учебное заведение, пятиэтажка и еще четыре сооружения.

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В Никополе спасатели потушили пожар в жилом доме, который произошел в результате атаки оккупантов.

Отмечается, что повреждено также две пятиэтажки и три частных дома, ресторан, газопровод, линии электропередач.

Обошлось без пострадавших. В других районах области ночь прошла без обстрелов.

В субботу, 25 февраля, два района Днепропетровской области подверглись вражеским обстрелам. В частности, Никопольский и Синельниковский районы.

https://www.youtube.com/embed/nggQK6f2qVA
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Война России против Украины Николай Лукашук

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