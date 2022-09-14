Более 40 «прилетов». Россияне обстреливали Сумскую область

14 сентября, 23:57
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Обстрел Сумской области, 6 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий)

Обстрел Сумской области, 6 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий)

Оккупанты сегодня, 14 сентября, били по двум общинам Сумской области. Власти зафиксировали 43 прилета.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В половине третьего дня начался артобстрел общины — четыре прилеты, уже через час продолжился, еще 26 прилетов с САУ», — прокомментировал обстрелы Краснопольской громады глава области.

Видео дня

Живицкий также рассказал, что россияне обстреляли Хотинскую общину. Били из минометов и пулеметов, в результате чего вражеским огнем повреждены два частных здания, занялся пожар.

В результате обстрелов жертв и пострадавших нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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