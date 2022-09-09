Россияне обстреляли пять общин Сумской области 9 сентября, 23:56 Последствия обстрела Сумской области, 9 сентября (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

Российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Оккупанты запустили две ракеты, а также били из минометов и артиллерии по территории области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под обстрелом оккупантов оказались:

Великописаревская община: после 9:00 оккупанты с территории России запустили две ракеты с самолета. В результате обстрела было повреждено помещение центральной районной больницы, местный лицей ( выбито 15 окон), помещение детского сада ( выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон. Восемь человек получили ранения в результате атаки захватчиков.

выбито 15 окон), помещение детского сада выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон. Восемь человек получили ранения в результате атаки захватчиков. Краснопольская община: после 9:00 с РФ осуществлен ракетный удар по территории общины. А после 18:00 оккупанты обстреляли общину из минометов — было 17 прилетов.

Юнаковская община: с 16:25 был минометный обстрел — 12 прилетов.

Новослободская община около 17:00 оккупанты начали обстрел из ствольной артиллерии — было 30 прилетов. В результате атаки повреждена линия электропередач. После 20:00 было еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.

Белопольская община: после 17:00 оккупанты били по территории общины из ствольной артиллерии — было 6 прилетов.

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Войска РФ практически ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской области. За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три громады региона, они выпустили более 90 снарядов из минометов, Градов и гранатометов.

7 сентября со стороны армии РФ было зафиксировано 17 «прилетов», россияне дважды открывали минометный огонь по территории Эсманской громады.

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