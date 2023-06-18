Все происходит в спешке. Россияне на оккупированных территориях начали экстренную вакцинацию своих военных и коллаборантов — партизаны

18 июня, 13:42
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупанты на временно захваченных территориях начали вакцинировать своих военных, коллаборантов и тех, у кого есть российский паспорт. От чего именно вакцина — пока неизвестно.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

«Россия в спешке начала вакцинировать людей в Голой Пристани, Новой Каховке и Старой Збурьевке. Все эти населенные пункты Херсонской области оккупированы россиянами. Вакцинацию враги проводят в спешке», — говорится в заметке.

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Партизаны убеждены, это доказательство того, что захватчики готовятся совершить очередной акт экологического терроризма.

«Очень надеемся, что все обернется, но, зная Россию, шансы невелики», — добавили представители движения Атеш.

17 июня партизаны сообщали, что из-за российского теракта на плотине Каховской ГЭС среди военнослужащих РФ в Херсонской области и Крыму распространяется эпидемия холеры.

Болезнь, вероятнее всего, возникла из-за использования россиянами воды из открытых источников. Отмечается, что у них проблемы с подвозом бутилированной или очищенной воды.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российские военные Оккупированные территории Вакцинация Война России против Украины

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