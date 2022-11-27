«Серьезные разрушения». Россияне атаковали Кривой Рог: две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры
Работники металлургического завода АрселорМиттал Кривой Рог, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в воскресенье утром, 27 ноября.
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
«Кривой Рог — ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.
Перед этим в соцсетях писали о взрывах в городе.
По состоянию на 08:40 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Накануне, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша.