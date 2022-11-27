«Серьезные разрушения». Россияне атаковали Кривой Рог: две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры

27 ноября, 08:41
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Работники металлургического завода АрселорМиттал Кривой Рог, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)

Работники металлургического завода АрселорМиттал Кривой Рог, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в воскресенье утром, 27 ноября.

Обновлено в 09:10. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры. По его словам, есть серьезные разрушения.


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Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог — ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.

Перед этим в соцсетях писали о взрывах в городе.

По состоянию на 08:40 воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Скриншот alerts.in.ua
Фото: Скриншот alerts.in.ua

Накануне, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша.

https://www.youtube.com/embed/E96KW5T676M
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Транспорт Инфраструктура Днепропетровская область Кривой Рог Ракетные удары Александр Вилкул Война России против Украины

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