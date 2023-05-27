Уровень ракетной опасности — высокий. Россия срочно вывела в Черное море ракетоноситель с восемью Калибрами

27 мая, 11:26
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Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)

Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)

По состоянию на 10:30 27 мая на боевом дежурстве в Черном море находится один российский ракетоноситель с восемью ракетами Калибр.

Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«На боевое дежурство в Черном море враг срочно вывел ракетоноситель

Таким образом наготове до восьми Калибров", — подчеркнул Назаров.

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Ранее ОК Юг сообщало, что все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования, а в Черном и Азовском морях враг держит шесть и один и корабль соответственно.

«Уровень ракетной угрозы оцениваем, как высокий, учитывая вероятную активность вражеской авиации и способность морских ракетоносителей достаточно оперативно выйти в районы осуществления пуска ракет», — добавили военные.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Черное море Российский корабль Война России против Украины Калибр ракетная атака

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