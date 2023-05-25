Что делал возле Босфора российский разведывательный корабль Иван Хурс, который якобы атаковали дроны ВСУ — эксперт 25 мая, 14:01 Российский разведывательный корабль Иван Хурс, скорее всего, шпионил за действиями НАТО, считает Максим Паламарчук (Фото:Фото: А.Бричевский / kchf.ru)

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук в интервью Radio NV объяснил, что делал возле Босфора российский разведывательный корабль Иван Хурс, который якобы атаковали морские дроны Вооруженных сил Украины.

«Учитывая место пребывания корабля, думаю, что если он там за кем-то и шпионил, то, скорее всего, за действиями сил НАТО. Возможно, пребывание, связанное с попыткой держать руку на пульсе перед избирательной кампанией в Турции», — сказал Паламарчук в эфире Radio NV.

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Эксперт объяснил, что, если Россия потеряет этот корабль, ситуационная осведомленность Черноморского флота относительно более отдаленных территорий, в частности относительно деятельности в Средиземном море и на территории государств-членов НАТО, существенно упадет.

Он также рассказал. что таких кораблей было построено в России только два, и Иван Хурс оказался в Черном море «в определенной степени случайно» — из-за того, что разведывательный корабль Лиман, который до этого обеспечивал потребности ЧФ РФ, утонул в 2017 году в результате столкновения с кораблем, который перевозил скот под флагом Того неподалеку от Босфора.

Ранее российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что она была неудачной, а беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

Минобороны страны-агрессора также показало видео обстрела одного из катеров и обвинило в атаке Украину. В Украине не комментировали эту информацию.

