«За пределами зверства». Зеленский после авиаудара РФ по больнице и роддому в Мариуполе призвал усилить санкции против Кремля 10 марта, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара РФ по медкомплексу в Мариуполе 9 марта 2022 года (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал авиаудары России по роддому и детской больнице в Мариуполе и призвал мировое сообщество давить на кремлевский режим, чтобы тот закончил войну.

«Детская больница, роддом. Чем они угрожали РФ? Что это за страна такая, которая боится больниц, роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было, денацификация больницы? Это уже за пределами зверства… В Москве прекрасно знают, что Мариуполь — это Донецкая область. Мы столько слышали о жителях Донецкой области от России, столько обвинений и требований. И сейчас мы видим, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области, простым людям», — заявил глава государства в новом обращении.



Зеленский подчеркнул, что десятки украинских городов, которые попали под российские обстрелы, не представляли для РФ никакой угрозы. В результате авиаударов были разрушены больницы, школы, церкви и обычные дома — «это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев», добавил президент.



Глава государства также призвал Европу и мировое сообщество усиливать санкции против России:

«Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и закончили эту звериную войну».

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, сейчас полностью уничтожен. Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате последнего авиаудара РФ в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек, в том числе роженицы, погибших нет.

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