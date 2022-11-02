Оккупанты атаковали пригород Запорожья — ОВА

2 ноября, 21:56
Поделиться:
Предварительно, защитники Украины уничтожили Shahed-136, которые летели в сторону Запорожья (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Предварительно, защитники Украины уничтожили Shahed-136, которые летели в сторону Запорожья (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские оккупанты вечером в среду, 2 ноября, атаковали пригород Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram написал, что «прилетов» на территории Запорожья не зафиксировано, работают силы ПВО. По информации военных, все иранские дроны Shahed-136, которые летели в направлении города, уничтожены, эти данные уточняются.

Видео дня

По состоянию на 21:50 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Инфографика: скриншот / alerts.in.ua

31 октября критическая инфраструктура в Запорожье подверглась российским ударам.

https://www.youtube.com/embed/wMtSzbnGtfE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область Запорожье БПЛА ПВО Российские беспилотники Дроны Война России против Украины Воздушная тревога ПВО Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X