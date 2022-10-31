Ракетный террор РФ: в Запорожье и Черкасской области под удар попала критическая инфраструктура

31 октября, 09:24
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Под ракетные удары РФ попала критическая инфраструктура в Запорожье и Черкасской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Под ракетные удары РФ попала критическая инфраструктура в Запорожье и Черкасской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в понедельник, 31 октября, российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожье и в Черкасской области.

Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, в результате атаки в городе есть перебои с электричеством.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram написал, что из-за ракетного удара по объекту критической инфраструктуры часть области осталась без света.

Утром 31 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов, в том числе и по Киеву.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожье Черкасская область Ракетные удары Война России против Украины

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