Разведка Британии рассказала о возможных целях активности РФ на Слобожанском направлении 23 июля, 10:37 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россия пытается продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, контроль над которой РФ считает одним из приоритетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Аналитики отмечают, что в последние дни наблюдалось увеличение количества артиллерийских обстрелов на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях. Это сопровождалось незначительным увеличением количества российских штурмов небольшими подразделениями, но ситуация была не ясной из-за российской дезинформации.

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«Россия, вероятно, достигла лишь незначительных успехов, но ее возобновление активности на севере подчеркивает важность региона для Кремля, когда он одновременно сталкивается со значительным давлением на южном запорожском направлении», — говорится в заметке.

В частности контроль над Луганской областью является одной из главных целей РФ в Украине.