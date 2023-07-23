Разведка Британии рассказала о возможных целях активности РФ на Слобожанском направлении
Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
Россия пытается продвинуться к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, контроль над которой РФ считает одним из приоритетов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Аналитики отмечают, что в последние дни наблюдалось увеличение количества артиллерийских обстрелов на севере линии фронта, в Луганской и Харьковской областях. Это сопровождалось незначительным увеличением количества российских штурмов небольшими подразделениями, но ситуация была не ясной из-за российской дезинформации.
«Россия, вероятно, достигла лишь незначительных успехов, но ее возобновление активности на севере подчеркивает важность региона для Кремля, когда он одновременно сталкивается со значительным давлением на южном запорожском направлении», — говорится в заметке.
В частности контроль над Луганской областью является одной из главных целей РФ в Украине.