Россия ударила дроном по учебному заведению в Ромнах Сумской области, полностью его уничтожив — ОВА

23 августа, 11:21
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Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В городе Ромны Сумской области запущенный российскими оккупантами беспилотник Shahed попал в учебное заведение в среду, 23 августа. Здание полностью разрушено.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Атака произошла в 10:05. О пострадавших власти не заявляли. На месте работают службы, развернули штаб ликвидации последствий.

Ночью Россия выпустила по Украине 20 иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 11. В Одесской области беспилотники попали в зернохранилища.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Сумская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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