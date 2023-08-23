Россия ударила дроном по учебному заведению в Ромнах Сумской области, полностью его уничтожив — ОВА
Иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В городе Ромны Сумской области запущенный российскими оккупантами беспилотник Shahed попал в учебное заведение в среду, 23 августа. Здание полностью разрушено.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Атака произошла в 10:05. О пострадавших власти не заявляли. На месте работают службы, развернули штаб ликвидации последствий.
Ночью Россия выпустила по Украине 20 иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 11. В Одесской области беспилотники попали в зернохранилища.