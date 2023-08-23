Ночью Россия атаковала Украину шахедами, уничтожено 11 из 20 целей — Воздушные силы 23 августа, 10:07 Иранский БПЛА типа Shahed (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на среду, 23 августа, российские оккупанты осуществили пуски 20 ударных БПЛА Shahed-136/131 по территории Украины. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 шахедов.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

По их данным, девять БПЛА сбили в Одесской, еще два — в пределах Запорожской области.

Воздушные силы отмечают, что шахеты были запущены с юго-восточного направления, а именно из района российского Приморско-Ахтарска и Чауды, что во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

В среду, 23 августа, сообщалось о российской атаке шахедами на Одесскую область.

Сообщалось, что оккупанты попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях начался пожар, который уже локализовали.

Пострадавших в результате атаки нет.

В течение более месяца россияне активно наносят удары по югу Украины, атакуя портовую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 14 августа они выпустили 15 дронов-камикадзе и восемь крылатых ракет Калибр, которые сбила ПВО.

В целом обломками и взрывной волной повреждено более 200 зданий.