РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море 21 августа, 23:58 Черное море (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты вывели в Черное море еще три ракетоносителя. Общее их количество теперь составляет 11 единиц.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

«Суммарный залп Калибров может достигать 20! Общее количество состава корабельной группировки — 11 единиц», — сказано в сообщении военных.

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Они уточняют, что враг намеренно повышает уровень напряжения, но угрозу надо осознавать. Украинские силы противовоздушной обороны наготове.

Также Силы обороны юга напомнили, что на сигналы воздушной тревоги необходимо реагировать оперативно — идти в укрытия или пользоваться правилами двух стен.