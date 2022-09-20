Сводка Генштаба. РФ пыталась разрушить дамбу Печенежского водохранилища и хочет перебросить в Украину десантников из Сирии 20 сентября, 19:25 Украинские военные отразили атаки россиян возле восьми населенных пунктов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты безуспешно пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 вторника, 20 сентября.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Южнобугском направлениях россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии. В результате атак оккупационных войск РФ за сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.

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Благодаря успешным действиям ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне продолжает нести значительные потери. Как сообщает Генштаб, лечебные учреждения Горловки переполнены тяжелоранеными военными РФ. Также с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой переместили два больших грузовых автомобиля с телами уничтоженных оккупантов из 1-го армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации руководство России решило вывести подразделения 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии. Их хотят готовить и перебрасывать на территорию Украины, рассказали в Генштабе.

Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах восьми населенных пунктов: Веселого, Курдюмовки, Николаевки Второй, Зайцевого, Майорска, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

В течение суток российские оккупанты нанесли семь ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. В то же время авиация ВСУ ударила по 12 районам, где сосредотачивались живая сила и военная техника армии РФ, одной позиции зенитного ракетного комплекса и беспилотнику.

Ракетные войска и артиллерия Украины нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также трем складам боеприпасов. Общие утраты уточняются.

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