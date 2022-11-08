Основная задача — штурм и зачистка. Как чеченский батальон имени Дудаева воюет на стороне Украины — видео

8 ноября, 12:57
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Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Джохара Дудаева (Фото:Скриншот видео НВ)

Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Джохара Дудаева (Фото:Скриншот видео НВ)

В войне России против Украины чеченцы принимают участие с обеих сторон фронта. За Россию — так называемые кадыровцы, а на стороне Киева воюет добровольческий батальон имени Джохара Дудаева.

Прежде, чем начать воевать на стороне Украины, новобранцы проходят подготовку. На учениях чеченские добровольцы отрабатывают штурм и зачистку зданий. Чаще всего именно бойцы батальона имени Дудаева первыми заходят на освобожденные ВСУ территории.

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Для многих добровольцев война в Украине — лишь один из эпизодов их исторического противостояния с РФ. Так боец с позывным Мага родился в Чечне, но вырос в Европе. По его словам, он всегда хотел воевать против России. После анекции Крыма и начала войны на Донбассе Мага переехал в Украину.

«У нас уже поколениями это происходит. Мой отец сражался в первой и второй чеченской войне. И думаю, нужно продолжать эту борьбу», — рассказывает доброволец.

По словам бойцов, оны хотят скорее вернуться домой и освободить свою страну.

Как чеченские добровольцы воюют против России и почему им важно помогать Украине — смотрите в сюжете:

https://www.youtube.com/embed/47OYAtSLnSg
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Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Кадыровцы Чеченцы Джохар Дудаев Добровольческий батальон Война России против Украины

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