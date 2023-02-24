«Была команда». Все мосты через Днепр в Киеве были заминированы — Резников

24 февраля, 23:55
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, все мосты через Днепр в Киеве были заминированы, заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Дмитрию Комарову он подчеркнул, что для этого была сопутствующая команда.

«Они все были заминированы. Была команда и инструкция — в случае, если прорыв, то обрезать естественно возможность перехода с левого берега на правый», — рассказал Резников о минировании мостов через Днепр в Киеве и готовности их подорвать при необходимости.

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Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала рассказал, что план россиян по захвату Киева подразумевал наступление с четырех направлений.

«Первый с Черниговского, который развивался в направлении Броваров. Следующий — из Сум, который должен был выйти на трассу Одесса — Киев. Направление через Чернобыльскую зону. И следующий — через Житомирскую трассу с беларуской границы на Одесскую трассу», — рассказал Шаптала.

24 февраля исполнился год со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Алексей Резников Война России против Украины

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