«Знают все в Рамштайне». Резников поделился тостом о российском флоте 19 июня, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников, который вчера, 18 июня, праздновал день рождения, поблагодарил всех за поздравления и рассказал остроумный тост о российском флоте, который знают все министры обороны клуба Рамштайн.

«Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба Рамштайн: „За российский военный флот, до дна!“» — написал Резников в Facebook.

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