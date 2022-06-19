«Знают все в Рамштайне». Резников поделился тостом о российском флоте

19 июня, 17:08
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Алексей Резников (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Алексей Резников (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников, который вчера, 18 июня, праздновал день рождения, поблагодарил всех за поздравления и рассказал остроумный тост о российском флоте, который знают все министры обороны клуба Рамштайн.

«Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба Рамштайн: „За российский военный флот, до дна!“» — написал Резников в Facebook.

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https://www.facebook.com/alex.reznikoff/posts/pfbid035SbBXzgeHLB5MzENS91sxLTpnXD1MsGpC1Z6qYxVzqAxL7YgmAZC4CAvwKpGcFoql
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Алексей Резников

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