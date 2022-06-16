Плюс три страны. Резников подвел итоги встречи в Рамштайне

16 июня, 02:56
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Алексей Резников на встрече в Рамштайне (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников на встрече в Рамштайне (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников подвел итоги третьей встрече в Рамштайне, где мировые лидеры договариваются о новых поставках вооружения в Украину.

Он отметил, что Грузия, Молдова и Эквадор «присоединились к клубу» стран, которые поставками оружия помогают Украине.

Также Резников подчеркнул, что кроме уже анонсированного вооружения Украина получит «кое-что еще».

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«Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость; Наши партнеры продолжат поддерживать Украину; НАТО имеет самое большое единство в своей истории; Украина победит», — заявил министр.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1537188563950784513
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1537188573136490497
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15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Также президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.

https://www.youtube.com/embed/ML_vlC392Ps
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооружение Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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