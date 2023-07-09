«Убегать научились». Резников заявил, что надеется на «жесты доброй воли» от РФ в ближайшее время

9 июля, 02:10
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Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что российские оккупанты в ближайшее время продемонстрируют новые «жесты доброй воли».

Резников отметил, что оккупанты использовали в Украине уже сухопутную армию, авиацию, флот, массированные ракетные удары по гражданским и другие средства конвенционной войны.

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«Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель „СВО“ не удалась — Киев за три дня не упал, Украина за три недели не упала. А наоборот, они научились накивать пятами. Этому они хорошо научились. Мы с вами видим, так называемые жесты „доброй воли“ на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области», — заявил Резников.

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https://www.youtube.com/watch?v=nAyrFE9OjOs&pp=ygUQ0YDQtdC30L3RltC60L7Qsg%3D%3D
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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