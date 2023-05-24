«Это не последний заход в РФ». Как бойцы легиона Свобода России и РДК прорвались в Белгородскую область и что происходило там — интервью NV 24 мая, 22:12 NV Премиум Бойцы легиона «Свобода России» и РДК совершили рейд на территории Белгородской области РФ (Фото:DR)

Проукраинские добровольцы-россияне продолжат делать рейды в приграничные области РФ и уже получают сотни заявок на вступление в свои ряды.

В истории России такого не было со времен Второй мировой войны, – вооруженные враги Кремля зашли на территорию европейской части этой страны. Тем не менее утром 22 мая объединенные силы легиона Свобода России (ЛСР) и Российского добровольческого корпуса (РДК), объединяющие воюющих в составе ВСУ россиян, совершили прорыв в Брянскую и Белгородскую области РФ.

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Представители ЛСР и РДК опубликовали видео на фоне дорожных знаков у сел Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи упомянутых областей. Они также призвали россиян не сопротивляться «освобождению от диктатуры Путина». Еще через несколько часов легион сообщил об «освобождении» Козинки Белгородской области и движении в российский городок Грайворон недалеко от границы.



Такие действия в легионе и РДК объяснили тем, что создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда последняя не сможет обстреливать Украину. А конечной целью они заявили «освобождение всей России от путинского диктата и прекращение преступной войны».



В ЛСР позже заверили, что во время операции на территории Белгородской области РФ были разгромлены силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.



Власти российского региона объявили на его территории режим контртеррористической операции и бросили к границе большие силы. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков назвал бойцов легиона и РДК «украинскими боевиками», но не смог объяснить, почему их «ликвидация» растянулась более чем на сутки. А вот его шеф Владимир Путин и вообще все дни вторжения на Белгородщину промолчал.



Украинская сторона свою причастность к событиям отрицает. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заверил, что «все, что сейчас происходит на территории России – это внутренний конфликт, а в операции принимают участие граждане РФ».



Вечером 24 мая бойцы ЛСР и РДК дали пресс-конференцию неподалеку от границы на севере Украины и рассказали, что во время операции погибли два их бойца и десять получили ранения. Кроме того, командир РДК Денис Никитин заявил, что сейчас у них нет возможности удерживать территории, на которые они зашли двое суток назад. Он объяснил, что рейд – только «проба сил».



За несколько часов до этой пресс-конференции NV расспросил детали рейда в приграничные районы РФ и его участников у Алексея Барановского, представителя Политцентра российской вооруженной оппозиции, который находится в Киеве.



— Вы являетесь представителем Политцентра российской вооруженной оппозиции в Киеве. Чем именно он занимается и как связан с легионом "Свобода России"?



— С легионом «Свобода России» мы заключили декларацию в середине лета 2022 года. Смысл этого альянса состоит в том, чтобы совместить усилия разрозненных отрядов российского сопротивления. Легион – это добровольцы, которые воюют в составе ВСУ за свободу Украины и ставят своей целью потом идти освобождать Россию, что уже началось. Но есть и значительные партизанские движения внутри России. Мы постоянно знаем, что военкоматы горят, поезда с рельсов сходят и множество других «хлопков» и неудачных покурений происходят в России. И за всем этим стоят разные партизанские сети. Мы взаимодействуем с ними, насколько можем, в чем-то помогаем. Не будем раскрывать все карты, но, в общем, имеем определенное взаимодействие с этими структурами. Мы такой черный мост, который соединяет с одной стороны русских добровольцев в составе ВСУ, с другой стороны – российских партизан, действующих внутри России. Мы разными колоннами, но движемся к одной цели – свержению путинского режима.



Алексей Барановский, представитель российской вооруженной оппозиции / Фото: Facebook Алексея Барановского

— Сколько человек входит в легион и в ваш центр?

