Рейдерству стоп. Что изменит новое законодательство в сфере бизнеса

Министерство юстиции совместно с народными депутатами, представителями бизнес-ассоциаций и экспертами представили так называемые антирейдерские законы. Их разработали по поручению президента Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что предусматривают антирейдерские законы

Предлагается лишить коммунальные предприятия права совершать регистрационные действия, повысить квалификации государственных регистраторов, защитить права собственности на долю в уставном капитале юридического лица и снизить стоимость нотариальных действий. Об этом на презентации проекта сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, изменения в законы должны решить проблемы незаконного захвата чужого имущества.

У нотариусов, работающих прозрачно, работы только прибавится

90% жалоб касаются именно действий регистраторов, работающих в коммунальных предприятиях, и используются как инструмент для слепого бездумного отбора чужого бизнеса, добавил Павел Петренко.

Помимо прочего, проект закона предлагает ввести ряд социальных гарантий при уплате стоимости нотариальных услуг. Ликвидируется так называемый "серый налог", который "взимали" частные нотариусы с украинского бизнеса, а это 1% от суммы сделки, который не шел в госбюджет.

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Это уже третий пакет антирейдерских законов от Минюста, который, как обещают в ведомстве, опубликуют в ближайшее время. В ведомстве надеятся, что инициатива вступит в силу уже с начала 2019 года.

Регистрация прав коммунальными предприятиями

Идея об отлучении коммунальных предприятий от возможности регистрации прав - это действительно был один из главных механизмов, которые использовали махинаторы для рейдерских действий, говорит менеджер комитетов Европейской Бизнес-ассоциации Игорь Гоцик. По его словам, административное регулирование цен на рынке нотариусов - нецелесообразно, ведь этот рынок сам по себе довольно конкурентный. У нотариусов, работающих прозрачно, работы только прибавится, что является положительным, добавил Игорь Гоцик.

Скорее всего, после принятия этого законопроекта Украина поднимется в рейтинге Doing Business. Сейчас важно демонстрировать международному сообществу, что Украина меняется, добавил Игорь Гоцик.

Институт государственных регистраторов

Это определенно положительный сигнал, однако все выглядит так, что Минюст сначала создал себе проблемы, а потом героически их решил, сказал адвокат Артем Багинский. По его словам, все началось, когда ведомство ввело институт государственных регистраторов, ведь туда начали нанимать людей, которые шли не для осуществления своих полномочий, а для зарабатывания денег.

В сентябре полиция Кировоградской области задержала 27 человек, которые совершали попытку рейдерского захвата полей одного из аграрных предприятий. Неизвестные пытались собрать урожай с поля, принадлежащего предприятию. Для остановки автомобилей с подозреваемыми полиция применила огнестрельное оружие.